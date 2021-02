Momenti di paura, stabile rischia di crollare: tre famiglie evacuate

Momenti di paura vera nel quartiere Marina di Licata. A causa di uno stabile pericolante, tre nuclei familiari, sono stati evacuati. La situazione sarebbe precipitata, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, intorno alle 15.

"Abbiamo provveduto subito a far evacuare le tre famiglie e ad ospitarle in strutture ricettive - dice il sindaco Galanti. Già domani, sul posto, inizieranno i lavori di messa in sicurezza dello stabile pericolante. A lavoro ultimato, quando saremo sicuri che non corrono più pericoli, faremo rientrare i tre nuclei familiari nelle rispettive abitazioni".

La parte "pericolante" di via San Francesco di Paola interessata dal rischio di cedimento è stata precauzionalmente transennata ed interdetta al transito anche pedonale. Una situazione che il comune diretto da Galanti dovrà risolvere in tempi più che mai brevi.