Quarantatreenne si lancia dal balcone: inutile l'intervento dell'elisoccorso e il trasferimento a Caltanissetta

Aveva 43 anni la donna che ieri si è lanciata dal secondo piano di una struttura di Canicattì dove era ricoverata. La donna è stata subito soccorsa e con elicottero del 118 è stata portata all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è deceduta.

Sul posto, in pieno centro a Canicattì, si sono portati i poliziotti del commissariato cittadino che hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato gli accertamenti necessari per fare chiarezza.

La donna, mamma di un minore, stando a quanto emerso, non stava bene, motivo per il quale appunto era ricoverata in una struttura pubblica.