Scuola, prima campanella in Sicilia il 13 settembre: ecco quando sarà vacanza

Per gli alunni siciliani appena tornati dalle vacanze Pasquali ci sono già notizie sull'anno scolastico 2023/2024, che nell'isola partirà mercoledì 13 settembre 2023 e si chiuderà sabato 8 giugno 2024.

A stabilirlo è un decreto dell'assessorato regionale dell'Istruzione che riguarda tutte le scuole dell'isola, che avranno tuttavia come noto qualche giorno di autonomia. Soltanto per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 29 giugno 2024, ma nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. Da quest’anno sarà vacanza anche il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Le istituzioni scolastiche possono stabilire ulteriori sospensioni delle lezioni, per un massimo di tre giorni.

Il decreto di determinazione del calendario scolastico 2023/2024 per la Sicilia è stato pubblicato ed è consultabile sul portale della Regione Siciliana.