Qualità nella produzione del formaggio, l'Asp di Agrigento ospita una delegazione internazionale di esperti

Un'equipe multidisciplinare proveniente da diversi paesi europei in visita all'Asp di Agrigento per discutere di qualità e sicurezza nella produzione di formaggi.

Gli esperti si trovano in città, in occasione del quarto appuntamento, il primo in Italia, dell’incontro internazionale “investigation of traditional cheese production technology and standards in the light of European Union”. L'obiettivo è quello di sostenere la produzione in qualità e sicurezza dei formaggi eliminando le differenze regionali attraverso nuove metodologie di formazione degli operatori del settore basate sul ricorso alla tecnologia nei processi di produzione e sugli standard igienici dei formaggi locali nei paesi membri dell’Unione Europea e nei paesi candidati.

L’equipe di professionisti, oltre a condividere le esperienze dei propri paesi e a discutere di strategie condivise, sta avendo anche l’opportunità di visitare diverse aziende produttrici dell’agrigentino ottenendo informazioni su vecchi e nuovi standard di produzione. Il gruppo di lavoro, guidato dal responsabile del Servizio ricerca ed internazionalizzazione sanitaria Giuseppe Vella, alla presenza del direttore generale dell’ “Eskisehir Directorate of Agricolture and Forestry”, Ender Muhammed Gumus, è stato ricevuto nella mattina di ieri dal commissario straordinario Asp Mario Zappia che ha espresso il suo vivo apprezzamento per la qualità del lavoro sin qui svolto e per le finalità condivise del progetto.