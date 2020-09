Quadrivio Spinasanta off limits, dal Comune: "Chiuso fino a cessato bisogno"

Il Quadrivio Spinasanta off limits. Il Comune di Agrigento, tramite nota, fa sapere che il primo ottobre l'area sarà completamente chiusa al traffico.

"Sulla base dell’ordinanza dirigenziale del 29 settembre - fanno sapere da palazzo dei Giganti - nella giornata del primo ottobre dalle 6 fino a cessato bisogno, non sarà consentito l’accesso all’area del Quadrivio Spinasanta per permettere i previsti lavori di bitumatura della strada. La cittadinanza è invitata ad usufruire della viabilità alternativa". Sarà una giornata difficile per gli agrigentini residenti in quella zona.