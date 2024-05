Allarme rissa al Quadrivio, la polizia trova un ventiseienne con un coltello

"C'e' una rissa, correte al quadrivio Spinasanta". Questo, grosso modo, l'alert arrivato ieri sera al numero unico d'emergenza, il 112.

A raccoglierlo e a precipitarsi i poliziotti della sezione Volanti della questura. Agenti che, contrariamente alla segnalazione che parlava di 4 extracomunitari, hanno trovato un solo migrante, un guineano 26enne, che alla vista della pattuglia ha gettato per terra una chiave multiuso. Chiave, comprensiva di un piccolo coltello, che è stata subito recuperata e sequestrata. Il giovane guineano è stato denunciato alla procura per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Al quadrivio Spinasanta dove, nel corso delle ultime settimane, si sono registrate liti e risse fra migranti, gli agrigentini, in queste ore, non parlano d'altro. Qualcuno ha parlato anche di minacce fatte con un coltello al titolare di un'attività' commerciale a cui venivano chieste birre gratis. Ricostruzioni che non risultano affatto alla polizia intervenuta sul posto. Di fatto, al quadrivio Spinasanta, fra gli agrigentini residenti, continua a serpeggiare l'allarme.

