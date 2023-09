Situazione meno pesante nell'hotspot di Lampedusa, la croce Rossa: “Condizione critica superata”

"Ci sono stati nuovi arrivi anche durante la notte, ma stiamo riuscendo ad assorbire. Rispetto alla situazione, decisamente critica dei giorni scorsi, adesso va meglio. Stiamo lavorando, anche nei dintorni dell'hotspot, al ripiegamento delle brandine e degli strumenti utilizzati per far fronte ai bisogni primari delle migliaia di persone arrivate". Mentre Francesca Basile, responsabile Migrazioni della Croce Rossa italiana, fa il punto della situazione, dinanzi all'hotspot di contrada Imbriacola, decine e decine di volontari della Croce Rossa raccolgono i materassi e le brandine utilizzate per permettere che i migranti avessero, anche lungo la strada di contrada Imbriacola o nell'area di presidio dei vigili del fuoco, un punto d'appoggio e un posto su cui dormire. Altri spazzano e raccolgono le montagne di rifiuti - coperte termiche, bottigliette d'acqua, asciugamani, scarpe e indumenti - abbandonati in ogni dove. "Nonostante gli allontanamenti delle scorse ore, i ragazzi hanno capito che è importante rientrare - ha aggiunto Basile -, in modo da poter organizzare i trasferimenti. Nelle ultime ore, calando i numeri, non abbiamo avuto situazioni di tensione. I nostri operatori non si sono risparmiati, attualmente siamo 130 e stasera verremo incrementati affinché si possa tornare, immediatamente, all'ordinaria gestione".

Decine e decine di giovani nordafricani, stanchi di aspettare il loro turno dietro il cancello chiuso dell'hotspot, hanno iniziato a scavalcare la recinzione e utilizzando il passaggio che c'è sulla collina attigua hanno pensato di raggiungere tutti gli altri che lungo la strada, a circa 500 metri di distanza, erano incolonnati e pronti a salire sugli autobus per essere trasferiti al porto. Tutti, o quasi, sorridevano. Si erano illusi d'avercela fatta e di essere pronti a partire. Ci sono stati però momenti di grande tensione, fra le proteste di chi li ha visti arrivare e le rimostranze di chi non accettava di tornare indietro perché non era - sulla base degli elenchi stilati per gli imbarchi - il loro turno. La polizia non ha caricato, ma c'è mancato poco.