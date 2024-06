Punta pistola contro il titolare di un bar ma nessuno lo denuncia: cinquantenne arrestato 4 giorni dopo

Tira fuori una pistola all'interno di un bar e la punta contro il titolare: nessuno denuncia l'episodio, avvenuto il 31 maggio in un noto punto di ritrovo di Porto Empedocle, ma un confidente lo rivela ai carabinieri che, quattro giorni più tardi, vanno a perquisirgli la sua abitazione e gli trovano una pistola non denunciata.

Bruno Alfano, 50 anni, di Agrigento, che ha alle spalle una lunga serie di precedenti penali, finisce così agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico.

Il gip Iacopo Mazzullo, al termine dell'interrogatorio, nel quale è stato assistito dal suo legale Carmelita Danile e si è avvalso della facoltà di non rispondere, convalida l'arresto e conferma la misura come chiesto dal pubblico ministero.

Alfano, in passato condannato anche per minacce gravi, evasione, danneggiamento e droga, è stato arrestato per la sola detenzione illegale dell'arma ovvero di una pistola semiautomatica serba, pronta all'uso con sei cartucce nel caricatore, trovata dai carabinieri sotto un mobiletto nel corridoio di casa.

Prima della perquisizione i carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dalle quali arriva la conferma che Alfano avrebbe tirato fuori la pistola "direzionandola per quale attimo verso il titolare del bar".

Per questo è scattata pure una seconda accusa, per cui non è stato disposto l'arresto ma che sarà oggetto di una specifica contestazione nel processo, di porto illegale dell'arma fuori dalla propria abitazione.

