Punta Bianca, nuovo shooting fotografico e inaugurazione della segnaletica che la “certifica” riserva naturale

Un’azienda tedesca che produce capi di abbigliamento ha scelto la spiaggia di Punta Bianca per realizzare delle foto promozionali, esattamente come aveva fatto Belen Rodriguez la scorsa estate che, insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, aveva scelto Punta Bianca per lanciare il suo nuovo brand di moda.

Intanto è tutto pronto per inaugurare la nuova segnaletica con tanto di dicitura “Riserva naturale” che ne certifica l’ormai sicura collocazione come luogo protetto.

Tutto questo quando domenica 5 giugno si svolgerà la giornata dedicata al volontariato per ripulire la spiaggia ed avviare quel percorso di cura e tutela che questo sito merita da anni. All’iniziativa parteciperà anche il Distretto turistico Valle dei Templi che sostiene Mareamico e Marevivo nella valorizzazione dell'intera area di Punta Bianca e Montegrande.

“La costa del mito”, prodotto turistico Distretto, promuove infatti 150 chilometri di spiagge, riserve e parchi archeologici e paesaggistici che si estendono da Selinunte a Gela.

Particolare attenzione sarà data all’attuale stato di abbandono dell'ex caserma che rischia ormai di crollare e che invece potrebbe divenire museo e punto di accoglienza per i turisti. Sempre domenica i volontari, in collaborazione con l’istituto zoo-profilattico di Palermo, rilasceranno in acqua una tartaruga Caretta caretta curata dal Centro recupero CRETAM. Nel corso della giornata sono in programma, inoltre, una prova dimostrativa di pulizia delle spiagge a cavallo, un raduno di sup (tavole che permettono lo spostamento in acqua utilizzando una pagaia) e un tour in mountain bike. E poi, naturalmente, l’inaugurazione della segnaletica.

"Con l'istituzione della riserva - afferma l'amministratore del Distretto Fabrizio La Gaipa - la “Costa del mito” si arricchisce di una nuova meta turistica che merita da tempo di essere valorizzata, protetta e dotata di servizi essenziali per la fruizione. Siamo grati a MareAmico e Marevivo che con determinazione si sono impegnati per ottenere il necessario riconoscimento con l'obiettivo di salvaguardare uno dei luoghi più belli della fascia costiera meridionale della Sicilia".