Il caso

Abbattuti i cartelli della discordia a Punta Bianca, Mareamico: "Nuovo Fleximan ad Agrigento?"

Nei giorni scorsi l'associazione ambientalista aveva polemizzato per la collocazione dei divieti di transito per i ciclisti nella strada che porta alla riserva: nelle scorse ore qualcuno ha pensato alla rimozione "in autonomia"