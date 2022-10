Punta Bianca, l’esercito è tornato ma questa volta non si spara: ripristinate le strade di accesso

Dopo appena una settimana dal sit-in di protesta nella zona marittima di Punta bianca, contro le esercitazioni militari al poligono “Drasy”, l'esercito è tornato sul posto. Ma questa volta non per sparare ed effettuare le solite esercitazioni che sono andate avanti per anni con gli ambientalisti a protestare per fermare tutto ed evitare danni per il territorio. Questa volta i militari si sono dedicati ad effettuare un lavoro di ripristino della strada di accesso mostrando interesse e cura per questo sito divenuto riserva naturale.

Soddisfatto Claudio Lombardo di Mareamico: “Oggi è una bella giornata - ha detto - perché finalmente non sentiamo più le cannonate ma vediamo l’esercito che sistema le strade precedente distrutte a causa della loro presenza per le esercitazioni”.