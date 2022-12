Il pulmino finito contro studenti e insegnante: il sindaco incontra i genitori

Il sindaco Fabio Termine e la giunta comunale hanno mostrato vicinanza e solidarietà agli studenti e agli insegnanti della scuola “Mariano Rossi” coinvolti nei giorni scorsi in un incidente nei pressi dell’istituto ”Amato Vetrano”. Incidente che ha provocato feriti, ma soprattutto tanta paura e uno choc in tutta la scuola e apprensione in città.

In particolare il sindaco Fabio Termine ha incontrato genitori di alcuni bambini, ancora emotivamente provati.

“L’amministrazione comunale – ha detto Termine – si dispiace per quanto si è verificato ed è vicina agli studenti, alle maestre, alla dirigente scolastica, alle famiglie per quello che hanno vissuto e per le conseguenze che stanno vivendo. Auguriamo di cuore a chi è stato coinvolto e ferito, nel corpo e nell’animo, di riprendersi velocemente e di rientrare al più presto in classe, dimenticando il traumatico episodio di cui si è stati vittime”.