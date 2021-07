Elipista di piano Cannelle in abbandono, Pullara: "L’amministrazione Galanti dov’è?"

"E’ un vero disastro - prosegue Pullara – la gestione della amministrazione Galanti che non pone la propria attenzione nemmeno verso le cose importanti come questa che dovrebbe avere al priorità sopra ogni tipo di attività. Una città come quella di Licata ove è presente un presidio ospedaliero che non può usufruire dell’elipista per l’elisoccorso è quanto mai vergognoso ed inaccettabile. Una amministrazione che si rispetti non può permettersi di trascurare un servizio primario come questo lasciando la città in totale abbandono e mettendo a rischio la salute dei cittadini. Questo – conclude Pullara- è l’ennesimo atto di incapacità di un'amministrazione come quella del sindaco Galanti che ha perso l’orientamento e che ormai si avvia inesorabilmente verso la deriva".