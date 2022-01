Pullara attacca Galanti: "Non ha mai presentato relazione sull'attività svolta"

“Dopo quattro anni dal proprio insediamento il sindaco di Licata non ha mai presentato al Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sulle attività degli esperti”.

Ad attaccare il primo cittadino Pino Galanti è il deputato regionale Lega Carmelo Pullara, che ha presentato una interrogazione scritta al presidente della Regione, all'Assessorato delle autonomie locali e al direttore del dipartimento delle autonomie locali.

“L'articolo 17 della l.r. 7/ 1992 – scrive Pullara- prevede che ogni anno il sindaco presenti una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonchè sui fatti particolarmente rilevanti e che il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprima in seduta pubblica le proprie valutazioni. Ma accertato che dopo quattro anni dal proprio insediamento, il sindaco di Licata non ha mai presentato al Consiglio comunale la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sulle attività degli esperti – conclude Pullara- ho inoltrato interrogazione per sapere quali azioni il governo e l'Assessorato intendano porre in essere affinchè il sindaco di Licata ottemperi".