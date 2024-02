La via Atenea sarà chiusa per un giorno, predisposto maxi intervento di pulizia

La via Atenea sarà chiusa per un giorno intero il 5 febbraio. Il “salotto della città”, la strada più rappresentativa di Agrigento, sarà dunque intransitabile da qualsiasi tipo di veicolo per consentire un intervento di pulizia straordinaria da parte della ditta Iseda.

I lavori interesseranno il tratto compreso tra Porta di Ponte e piazza Pirandello (zona municipio).

I divieti di transito e di sosta scatteranno già alle 5 del mattino. Lo ha disposto l’amministrazione comunale che ha fatto predisporre alle ditte della Rti un servizio di pulizia dell'intera strada. Già questa mattina, venerdì 2 febbraio, sono stati apposti i cartelli che informano i cittadini delle limitazioni al traffico e alla sosta che rimarranno in vigore fino a cessato bisogno.