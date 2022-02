Pulizia delle strade, operai al lavoro per una settimana: ecco dove non si potrà parcheggiare

Gli operai del Comune tornano al lavoro per effettuare un intervento di manutenzione del verde pubblico in centro città, al Viale della Vittoria, e anche a San Leone sul lungomare Falcone e Borsellino. I lavori al Viale della Vittoria cominceranno venerdì 11 febbraio per concludersi una settimana dopo, il 18 febbraio. Si tratta di operazioni che saranno effettuate in aree in cui attualmente è consentita la sosta di auto e mezzi a due ruote. Per questo motivo è stata predisposta un’ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione per consentire il corretto svolgimento dei lavori.

In particolare non si potrà parcheggiare dalle 7 del mattino fino a cessato bisogno di venerdì 11 febbraio dal punto luce 127 al punto luce 130.

Lunedì 14 febbraio dalle 7 in poi dal punto luce 130 al punto luce 87.

Martedì 15 febbraio dalle 7 in poi dal punto luce 87 al punto luce 90.

Mercoledì 16 febbraio dalle 7 in poi dal punto luce 90 al punto luce 31.

Giovedì 17 febbraio dalle 7 in poi dal punto luce 31 al punto luce 28.

Venerdì 18 febbraio dalle 7 in poi dal punto luce 28 al punto luce 22.

Ad assicurare il rispetto dell’ordinanza saranno gli agenti della polizia municipale.

A San Leone, invece, si lavorerà solo lunedì 14 febbraio sul lungomare Falcone e Borsellino. Nella corsia mare lato sinistro, dalle 7 fino a cessato bisogno, sarà istituito il divieto di sosta per consentire l'intervento della spazzatrice meccanica.