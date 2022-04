Pulizia delle strade, nuovi divieti per consentire agli operai di effettuare gli interventi: ecco dove

Operai comunali di nuovo al lavoro per effettuare degli interventi di scerbamento nel centro cittadino. Per questo il Comune ha emanato un’apposita ordinanza che dispone il divieto di sosta con rimozione in via Luigi Sturzo nella giornata di venerdì 22 aprile dalle 7 del mattino fino a cessato bisogno, per consentire agli addetti ai lavori di operare senza difficoltà mediante l’utilizzo di una macchina spazzatrice.

Il divieto riguarda, in particolare il tratto compreso tra gli incroci con la via Esseneto e la via Francesco Crispi.

Ad assicurare il rispetto dell’ordinanza saranno gli agenti della polizia municipale.