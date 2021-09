Ultimata la pulizia di via Cesare Battistii, difficoltà per gli ulteriori interventi a causa delle auto in divieto di sosta

Numerose vetture, nonostante gli appositi cartelli, sono rimaste parcheggiate e non hanno consentito agli operai di effettuare la scerbatura come avrebbero voluto

Gli operai comunali, nella giornata di sabato 11 settembre, hanno ultimato il lavaggio della pavimentazione in via Cesare Battisti.

"Avremmo dovuto scerbare la via Acrone - si legge in una nota del portavoce del sindaco Francesco Miccichè - ma le auto parcheggiate, nonostante il divieto di sosta ambo i lati precedentemente collocato, hanno creato molte difficoltà agli operatori e non hanno permesso di svolgere perfettamente gli interventi previsti".

Nella giornata di domani, 14 settembre, gli interventi di scerbamento -fanno sapere dal Comune - saranno effettuati in via San Vito a partire dalla chiesa e in via De Gasperi. Anche in questo caso sono stati collocati ben 10 segnali di divieto di sosta e si spera che gli automobilisti, questa volta, siano più attenti.

Il 15 settembre toccherà alla via Luigi Surzo.