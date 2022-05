Pulizia delle strade e lavori a palazzo che ospita uffici, divieti di sosta e modifiche al traffico: ecco dove

Numerosi interventi per pulire le strade e lavori all’ufficio Inail con conseguenti modifiche al traffico e con l’istituzione di divieti di sosta con rimozione. Il Comune ha disposto due ordinanze che riguardano le vie De Gasperi, San Vito, Minerva e Imera (parcheggio - zona giochi per bambini): in queste zone sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dal 26 maggio al 30 maggio, dalle ore 6 fino a cessato bisogno, per per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice.

In particolare giovedì 26 in via De Gasperi dall’incrocio con via San Vito fino al civico 59 e in via San Vito (parte alta” dal punto luce 212 fino all’archivio notarile. Venerdì 27 in via San Vito (parte alta) dal punto luce 223 fino al civico 87. Sabato 28 in via Minerva dalla caserma della Guardia di finanza fino all’incrocio con piazza Diodoro Siculo. Lunedì 30 maggio in via Imera dal punto luce 16 e per tutti l’interno del parcheggio - zona giochi per bambini.

Sarà inoltre chiuso al traffico un tratto della via Acrone dall’incrocio con via Metello (direzione via Dante) e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dall’incrocio con via Metello fino al civico 57 nella giornata del 28 maggio dalle ore 7 fino a cessato bisogno per consentire lavori di sollevamento macchinari con autogru nella sede dell’ufficio Inail.