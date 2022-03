Pulizia e scerbamento delle strade, 6 giorni di divieti: ecco quando e dove

Dal 7 al 12 marzo alcune zone del centro, ad Agrigento, saranno interessate da un intervento di pulizia e scerbamento con l'utilizzo di mezzi meccanici. Per questo il Comune, con apposita ordinanza, ha stilato una serie di divieti distribuiti nell'arco di 6 giorni.

Si comincia lunedì 7 marzo alle 7 del mattino, fino a cessato bisogno, in piazza Amagione. Per consentire l'intevento della spazzatrice sarà istituito il divieto di sosta con rimozione.

Il giorno successivo, martedì 8 marzo, sempre dalle 7, gli operai si sposteranno in via Renato Candida e interverranno nel tratto compreso tra i civici 1 e 27. Anche in questo caso divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

Mercoledì 9 marzo in piazza Primavera, giovedì 10 in via Barone Celsa dal civico 2 fino ad arrivare in piazza Primavera ed ancora in via Ezio D'Errico dall'incrocio con via Butera; venerdì 11 in piazza Savatteri Castelli ed in fine sabato 12 marzo in via Gioeni dal civico 118 fino all'incrocio con la via XXV Aprile.

Il Comune ha incaricato la polizia municipale di assicurare il rispetto dell'ordinanza e di comminare eventuali sanzioni ai trasgressori.