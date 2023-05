A Ribera ci si prepara per l’estate: con largo anticipo si completa la pulizia delle spiagge

Con netto anticipo, a Ribera, i mezzi per la pulizia delle spiagge sono entrati in funzione. “In vista della stagione estiva - ha detto l’assessore al decoro urbano Giuseppe Maria Sgrò - in questi giorni stiamo già completando gli interventi lungo tutto il nostro litorale. Nei primi giorni di aprile, prima delle festività pasquali, avevamo iniziato la pulizia delle spiagge lungo tutta la zona del lungomare Gagarin di Seccagrande.

Dai primi di maggio, invece, abbiamo proseguito intervenendo lungo tutto il restante litorale (zona Corvo e Pianagrande), con interventi di raccolta di rifiuti portati sull’arenile dalle mareggiate lungo tutta la battigia. Durante questa settimana i lavori di pulizia saranno completati prevedendo un ulteriore secondo intervento anche nella zona del lungomare Gagarin già pulita ad aprile”.