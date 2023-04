Il Comune si prepara all'arrivo dell'estate: via alla pulizia delle spiagge

Si stanno intensificando in questi gironi, in vista anche delle festività pasquali, gli interventi di pulizia di strade, verde pubblico, delle spiagge e degli ingressi delle borgate estive di Ribera.

"Quest’anno sia per la posizione media della Pasqua che per le temperature primaverili – afferma l’assessore Sgrò - abbiamo voluto prestare particolare attenzione anche agli interventi di pulizia delle spiagge, lungo tutta la zona del lungomare Gagarin di Seccagrande (dove già nelle scorse settimane sono state pulite le palme e l’aiuola centrale) è già in corso un intervento di raccolta del rifiuto spiaggiato portato sull’arenile dalle mareggiate e lungo tutta la battigia. Le operazioni proseguiranno nei prossimi mesi sugli altri tratti di spiaggia libera di Seccagrande (ad. Esempio Zona Corvo) e Piana Grande".