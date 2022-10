Pulizia delle strade, 5 giorni di lavori con divieti di sosta in numerose vie del centro: ecco dove

Da lunedì 10 fino a sabato 15 ottobre numerose vie del centro della città dei templi saranno interessate da un massiccio intervento di pulizia e scerbamento con l’impiego di operai specializzati e mezzi meccanici.

Per questo sarà istituito il divieto di sosta, ambo i lati, nelle vie De Gasperi, San Vito, Demetra, Platone, Pindaro, Eschilo, Imera e Regione Siciliana e anche in piazza Pitagora. E’ stato deciso con apposita ordinanza del Comune.

Per motivi di sicurezza, in tutte le zone interessate dall’intervento di pulizia sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 13 fino a cessato bisogno per i 6 giorni in cui saranno effettuati i lavori ed è stato organizzato una sorta di “crono-programma”: lunedì 10 in via De Gasperi lato sinistro; martedì 11 in via De Gasperi lato destro e in via San Vito ambo i lati; mercoledì 12 in piazza Pitagora in tutta l’area e in via Demetra ambo i lati; giovedì 13 in via Platone, via Pindaro e via Eschilo ambo i lati; venerdì 14 in via Imera dall’incrocio con il viadotto Garibaldi fino al Quadrivio Spinasanta ambo i lati; sabato 15 in via Regione Siciliana ambo i lati.