Giornata mondiale dell'ambiente, i cittadini ripuliscono Punta bianca: si lavora per salvare l'ex caserma

In occasione della giornata mondiale dell’Ambiente, i volontari di Mareamico e Marevivo, insieme ad un centinaio di cittadini hanno organizzato una manifestazione per avviare la pulizia del litorale di Punta Bianca, prossima riserva naturale.

Presenti anche alcuni bikers che ha organizzato un tour dell’area, mentre alcuni di sub e canoa hanno raccolto i rifiuti in mare ed un gruppo di cavalieri che ha sperimentato la raccolta in sella ai cavalli.

E' stata inoltre liberata in mare una tartaruga Caretta caretta, curata dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “Adelmo Mirri”. Durante l'appuntamento il sindaco di Agrigento ha garantito un impegno per il recupero dell'ex caserma della guardia di finanza che si trova proprio sulla marna.Mareamico e Marevivo hanno proposto di destinare questa struttura a museo etnoantropologico, punto di riferimento per i turisti e centro di educazione ambientale.