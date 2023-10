Le macchine per lavare i marciapiedi entrano in azione nel centro cittadino: via Atenea sarà “off limits”

Il Comune sta predisponendo il lavaggio dei marciapiedi in entrambi i lati in via Atenea. Attività che sarà estesa anche nelle scale che confluiscono nella via maggiormente frequentata della città dei templi.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni è stata emanata un’apposita ordinanza che istitutisce il diviedo di transito e sosta con rimozione in tutta la via Atenea nella giornata di lunedì 16 ottobre, a partire dalle 5 del mattino e fino a cessato bisogno.