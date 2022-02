Pulizia del cimitero e delle zone periferiche, il sindaco: “Confido nella collaborazione dei cittadini”

Sono ormai in fase di completamento gli interventi di pulizia e bonifica del cimitero comunale di Canicattì con un lavoro "encomiabile" - così è stato definito dal sindaco Vincenzo Corbo - da parte degli operatori comunali. Interventi che, comunque, non si limiteranno solo al camposanto della città dell'Uva Italia ma che si stenderanno - come lo stesso sindaco fa sapere - anche alle periferie e alle bretelle.

"Spero nella collaborazione da parte di tutti i cittadini - scrive Vincenzo Corbo su facebook - a preservare questo luogo sacro. Oggi stesso avvieremo una massiccia pulizia nelle zone esterne della città".