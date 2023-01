Aggredito e preso a pugni un infermiere: presentata denuncia ai carabinieri

Un infermiere è stato aggredito al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Ad agire pare che sia stato un giovane che ha colpito l'infermiere con un pugno. Pare, fra l'altro, che non venisse contestata alcuna mancanza agli operatori sanitari di Sciacca. Ecco perché quanto accaduto, almeno per il momento, non è chiaro.

L'infermiere ha comunque formalizzato denuncia ai carabinieri.