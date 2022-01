Presa a schiaffi e a pugni dal marito finisce in ospedale, 47enne denunciato per maltrattamenti

Presa a schiaffi e a pugni dal marito finisce al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici le diagnosticano ferite e traumi guaribili in circa 10 giorni. Colui che avrebbe dovuto essere il compagno di vita della donna, un uomo di 47 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere adesso dell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. A procedere sono stati i carabinieri.

La donna, di tre anni più piccola, è stata aggredita e malmenata in casa, nel quartiere periferico di Giardina Gallotti. Ad intervenire, evitando di fatto il peggio, facilitando i soccorsi della quarantatreenne ferita, e ricostruendo quanto era accaduto, sono stati appunto i militari dell’Arma di Agrigento. Pare che fra marito e moglie le cose non andassero bene già da un po’ di tempo: continue le discussioni e le litigate. Ma stavolta, il quarantasettenne – verosimilmente per futili motivi – s’è scagliato contro la moglie e l’ha colpita con schiaffi e pugni, soprattutto al volto. Qualcuno temendo che si consumasse una tragedia, ha allertato il numero unico d’emergenza: il 112 e i carabinieri sono intervenuti in maniera fulminea. Dalla compagnia dell’Arma della città dei Templi è stato immediatamente avviato l’iter del “codice rosso” che comporta anche una, indispensabile, protezione per la donna vittima di maltrattamenti. Appena poche ore prima, un fatto analogo si era registrato a Canicattì dove una badante cinquantasettenne – insultata, minacciata e picchiata dal marito – ha trovato, dopo due anni di maltrattamenti, di dire “basta” e s’è rivolta, denunciando tutte le vessazioni subite, ai carabinieri.