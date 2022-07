Il piano di utilizzo delle spiagge è quasi realtà: la Regione lo reputa "conforme"

Il piano di utilizzo del demanio marittimo per Agrigento è stato dichiarato conforme dalla Regione siciliana. Lo strumento, che è una sorta di piano regolatore generale delle spiagge è stato ritenuto "conforme alle linee guida" previste e passa adesso al Consiglio comunale per l'adozione preliminare e il successivo passaggio dalla commissione Vas.

Il Pudm, nel dettaglio, individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni in conformità alle vigenti disposizioni. Le procedure furono avviate dalla giunta Firetto.

Il Comune di Agrigento, a cui passeranno tutte le competenze sul litorale marino, compreso gli introiti dovuti ai canoni, è uno dei pochi a non essere stato commissariato per la mancata adozione, avendo appunto avviato quanto necessario per l'adozione.