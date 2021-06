Legalità e trasparenza nelle imprese, in ausilio alle forze dell'ordine arriva la piattaforma Rex

Contrasto al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale della provincia: da oggi le forze dell'ordine hanno uno strumento in più per condurre questa lotta. E' stato infatti siglato in mattinata dalla Prefettura di Agrigento e dalla Camera di commercio, il protocollo d'intesa per la legalità e la trasparenza delle attività d'impresa.

Nella sede territoriale del governo, sono state illustrate infatti le caratteristiche di Rex (Regional Explorer), ovvero la nuova piattaforma che elabora i dati del Registro Imprese tenuto dalle Camere di commercio dal quale le forze dell'ordine potranno attingere per effettuare tutte le analisi per presidiare la correttezza del mercato, individuando eventuali anomalie. Il modello elaborato da Infocamere permette di approfondire quattro categorie d’analisi: anagrafe delle imprese, governance e assetti societari, dati economico-finanziari delle aziende ed eventi pregiudizievoli. In totale, sono trenta gli indicatori che possono essere presi in considerazione, anche in forma incrociata, e visualizzati su un pannello di controllo.

L'accordo è stato sottoscritto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa e dal commissario della Camera di commercio Giuseppe Termine.

“E' un importante tassello – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il prefetto Cocciufa - per contrastare gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa soprattutto negli appalti pubblici”.

L’iniziativa fa seguito anche all’attuazione delle indicazioni del Ministro dell’Interno, con la finalità di incrementare l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico locale da parte della criminalità organizzata, a tutela della legalità e della trasparenza, specialmente nell’attuale situazione di crisi economica connessa alla emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.