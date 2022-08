Il caldo concede una tregua: scatta l'allerta gialla per l'arrivo di temporali

Dopo giorni di caldo torrido, arriva un'inattesa "allerta gialla" da parte della Protezione civile della Regione Siciliana

E' stato infatti diffuso, da parte del dipartimento regionale, un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 9 agosto 2022. E' prevista allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Possibili piogge e lieve calo temperature

"Per la giornata di oggi - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati". Per domani, invece, "precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".

Dalla Protezione civile anche la notizia che, in tanti anche se non tutti, stavano aspettando ovvero "temperature massime in locale sensibile diminuzione".