Grandinate e forte vento in arrivo? Diramata l'allerta arancione nell'Agrigentino

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio di temporali e burrasche per domani in Sicilia, in alcune province fra cui quella di Agrigento.

Si prevedono, in particolare, precipitazioni intense, possibili grandinate e venti forti dai quadranti settentrionali. Sono previste, infine, anche mareggiate sotto costa.

L'invito, quindi, è quello alla prudenza e a evitare spostamenti non indispensabili e transito nei pressi di punti sensibili come foci dei fiumi. L'allarme previsto per la giornata di oggi, ovvero l'allerta gialla, per fortuna, si è rivelato privo di consistenza.