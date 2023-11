"Difendiamo la sanità pubblica e l'ospedale di Sciacca": in migliaia in piazza

Alcune migliaia di persone sono scese in strada oggi a Sciacca per la manifestazione in difesa dell'ospedale "Giovanni Paolo II", promossa da comitati e associazioni e sostenuta da 19 sindaci della provincia di Agrigento: tra questi i centri di Alessandria della Rocca, Burgio, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula.

Presenti anche i deputati regionali Michele Catanzaro, Margherita La Rocca Ruvolo e Carmelo Pace, oltre che i sindacati, studenti e tanti comuni cittadini.

La manifestazione chiedeva maggiore attenzione da parte della politica regionale e dell'Asp rispetto alle condizioni dell'ospedale di Sciacca, che oggi presenta numerosi reparti in difficoltà organizzative.