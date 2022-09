Locali fatiscenti, sit-in degli studenti del Politi in prefettura: “Vogliamo aule sicure”

Continua la protesta degli studenti del plesso di via Matteo Cimarra del Liceo Politi di Agrigento che, dopo il crollo di calcinacci nelle aule, chiedono il diritto di studiare in ambienti sicuri. Sono gli stessi allievi ad offrire la soluzione al problema che, secondo loro, potrebbe essere risolto trasferendo le classi del Politi nei locali in disuso del limitrofo istituto Foderà.

In mattinata, studenti docenti e responsabili sindacali della Cgil, in corteo, dal Quadrivio Spinasanta hanno raggiunto la sede territoriale del governo di Agrigento dove una delegazione, è stata ricevuta in Prefettura per esporre le criticità della scuola.