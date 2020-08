Scoppia l'ennesima protesta a Lampedusa, Conte "chiama" Musumeci: incontro a Palazzo Chigi

Ore 14:00 - "Stamattina nel frattempo che ero in una riunione con gli imprenditori sullo sciopero generale, ho ricevuto una telefonata dalla presidenza del Consiglio per convocarmi a Roma mercoledì e quindi abbiamo sospeso lo sciopero in attesa di conoscere cosa dirà lo Stato e il governo". Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello sullo sciopero generale minacciato sull'isola per richiamare l'attenzione del governo sull'immigrazione. "Con questa telefonata il problema é diventato del governo", ha aggiunto il sindaco di Lampedusa.

Ore 12:53 - L'emergenza Migranti, gli sbarchi e gli appelli continui. Tutto questo ha convinto il premier Conte ad un confronto con il presidente della Regione, Nello Musumeci. "L’emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, con il premier Conte. Me lo ha comunicato poco fa lo stesso presidente del Consiglio, chiamandomi al telefono. L’incontro sarà tecnico-operativo". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"È stato quindi raccolto - prosegue il governatore - l’ennesimo invito che ho rivolto ieri al premier per un confronto. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia, dopo un decennio di silenzi e omissioni di Roma e Bruxelles".

Sono 307 i migranti che, fra stanotte e stamattina, hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa dove sono rimasti 1.219 persone. Stanotte, 87 extracomunitari sono stati imbarcati sulle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza già arrivate a Porto Empedocle. Degli 87, sono 55 le persone caricate su un pullman con destinazione i centri d'accoglienza dell'Abruzzo.

Gli altri resteranno nelle strutture siciliane. Il pattugliatore Dattilo della Guardia costiera ha invece già concluso l'imbarco di altri 220 ospiti dell'hotspot. Stando a quanto si apprende andrà a Pozzallo.

Stop agli sbarchi

Stop ad avvistamenti e sbarchi a Lampedusa. Dopo il maxi approdo di sabato notte del peschereccio salpato dalla Libia, con a bordo 370 persone originarie, prevalentemente, del Bangladesh e del Senegal, non si sono registrati più avvistamenti o sbarchi autonomi. C'è mare mosso e forte vento specie nel Canale di Sicilia. Anche l'aliscafo è rimasto all'ancora di Lampedusa. Condizioni proibitive dunque che già un paio di settimane fa avevano fatto registrare la stessa situazione.

La protesta

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello incontra gli imprenditori dell’isola. Il primo cittadino ha voluto parlare con i commercianti dell’isola più grande delle Pelagie. Ai piedi del Comune di Lampedusa, una protesta di una decina di persone. I lampedusani, dunque, hanno sollecitato lo sciopero generale. Esposti alcuni striscioni con le scritte 'Stop immigrati', 'Lampedusa hotspot chiuso' e 'Governo criminale'.

Tra i manifestanti anche Attilio Lucia, coordinatore della Lega sull'isola: "Se il sindaco non è davvero in grado di scioperare, si dimetta - spiega - Altrimenti oggi occupiamo il Comune. Vogliamo che venga sgomberato l'hotspot immediatamente". Tra gli striscioni, anche riferimenti al primo cittadino e all'ex direttore del poliambulatorio dell'isola ed europarlamentare Pietro Bartolo: "Sindaco dimettiti" e "Pietro Bartolo ti sei venduto Lampedusa".