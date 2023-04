Momenti di tensione al carcere "Di Lorenzo": detenuti non rientrano in cella per protesta

Momenti di tensione nel carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento dove alcuni detenuti hanno dato il via ad una protesta. Secondo una prima ricostruzione i detenuti, subito dopo pranzo, non avrebbero fatto rientro nelle proprie celle del terzo piano del penitenziario come avrebbero dovuto fare in base al regolamento.

Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio hanno faticato non poco per riportare la situazione alla normalità e convincere i reclusi a rientrare nelle celle. Non sono ancora chiari i motivi della protesta.