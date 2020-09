Cura le aiuole della via Manzoni da decenni, il sindaco riceve in Comune Atena Popescu

Protagonismo civico in pieno centro cittadino. Ad annunciarlo è il sindaco di Agrigento, che oggi ha accolto Atena, una signora di madre greca, che da tempo cura un'aiuola di via manzoni ad Agrigento, come atto d'amore verso la città dove risiede. Questa mattina il sindaco e l'assessore Gabriella Battaglia, hanno ricevuto in Comune la signora Popescu per "complimentarsi con lei per il protagonismo civico che ormai da decenni la vede protagonista nella città dei templi".

