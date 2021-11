"Gestivano case di appuntamento nel centro storico", intera famiglia davanti ai giudici

Slitta, per l'assenza di un giudice del collegio, l'inizio del processo a carico di un'intera famiglia accusata di avere gestito alcune case di prostituzione nel centro storico della città, in particolare in via Saponara.

Si tratta di: Emanuele Pace, 68 anni, della moglie Pierina Miccichè, 63 anni e del loro figlio Vasilij Pace, 31 anni. Il dibattimento a carico dei tre imputati - difesi dagli avvocati Emilio Dejoma e Giuseppe Lo Dico - entrerà nel vivo l'11 gennaio.

L'indagine è scaturita dalle denunce di una prostituta e si è sviluppata grazie, soprattutto, alle numerose intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo gli inquirenti, sarebbe arrivata la prova dell'attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

L'attività, peraltro, sarebbe stata molto florida con prenotazioni che venivano prese con largo anticipo dalle varie prostitute ed escort che temevano di restare fuori.