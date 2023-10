Disegni e scritte sul prospetto di casa di un libero professionista: avviate indagini

Prospetto dell'abitazione, in pieno centro urbano di Agrigento, imbrattato con una bomboletta spray. Nessuna scritta minacciosa, ma tanti disegni e parole senza senso. A denunciare, a carico di ignoti, il danneggiamento è stato un libero professionista quarantottenne.

L'agrigentino quando ha fatto la scoperta non riusciva naturalmente a credere ai suoi occhi. Su tutte le furie non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia per segnalare quanto gli era accaduto. Gli agenti hanno avviato le indagini e l'ipotesi investigativa privilegiata è quella del raid vandalico. Verosimilmente una banda di ragazzacci si è divertita usando una bomboletta spray.

Uno dei primi passi investigativi mossi, nonostante manchino le conferme istituzionali al riguardo, non può che essere stato quello di verificare la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, collocati in zona.