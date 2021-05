Prospettive del consorzio, Zicari: "La tutela e la crescita dell'università è una priorità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Appena conclusa una seduta della VI Commissione Consiliare del Comune di Agrigento, alla Presenza del Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, on. dott. Nene Mangiacavallo, che ha relazionato per più di un'ora sulla situazione e le prospettive del Consorzio.

"Siamo molto soddisfatte di questo incontro, che è stato molto proficuo. Ringraziamo il presidente Mangiacavallo per la dovizia di particolari e la passione con cui ha esposto la situazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Vogliamo intraprendere un percorso sinergico con il Consorzio di cui, come Comune, siamo soci maggioritari. La tutela e la crescita del consorzio Universitario è per noi una priorità, riconoscendone l'importanza per lo sviluppo socio-economico-culturale del territorio".