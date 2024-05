Rientra l'emergenza al pronto soccorso: il responsabile ritira le dimissioni, in arrivo 2 nuovi medici

Il pronto soccorso di Agrigento schiva, per il momento, una nuova "tegola". Sono infatti rientrate le dimissioni del medico Gerlando Verruso, che nei giorni scorsi aveva lasciato il proprio incarico alla guida della struttura di emergenza del "San Giovanni di Dio.

Il risultato è stato raggiunto dopo un confronto definito "chiarificatore" da parte dell'Asp con il commissario Giuseppe Capodieci. "Il dottor Verruso - ha commentato il manager - dimostra con la sua scelta uno spiccato senso di appartenenza all’Azienda oltre che al bene della collettività agrigentina ed è per questo che intendo rivolgergli il mio ringraziamento. Con un provvedimento urgente la direzione

strategica ha disposto l’assegnazione temporanea di due ulteriori medici presso il pronto soccorso di Agrigento cercando di colmare il momento di congestionamento che ha spinto il primario, in prima battuta, a rappresentare con le proprie dimissioni la contingente difficoltà del reparto. In aggiunta a questa disposizione, stiamo dando un deciso impulso alla procedura concorsuale con la quale intendiamo reclutare, nel breve, una ventina di nuovi dirigenti medici. Le attenzioni nei confronti dell’Area di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri di tutta la provincia - conclude il manager - sono massime e, nel breve, partiranno i nuovi lavori di rifacimento sia del pronto soccorso di Agrigento che di quello di Sciacca la cui competenza, di recente, è passata dalla gestione commissariale regionale per l’emergenza covid a quella della nostra azienda".