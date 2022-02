Il pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” ha un nuovo primario: nominato Sergio Vaccaro

E' Sergio Vaccaro il nuovo primario del pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. A riceverlo per la formale sottoscrizione del contratto è stato il commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia.

Vaccaro è risultato vincitore del concorso per il conferimento dell'incarico della durata di 5 anni. Dirigerà la struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza del nosocomio in contrada Consolida. Nato a Favara, classe 1966, arriva dall'ospedale "Villa Sofia" di Palermo.

“Con l’immissione in servizio di Sergio Vaccaro - ha detto Mario Zappia - si completa il quadro delle nomine dei primari di pronto soccorso negli ospedali agrigentini. L’arrivo dei nuovi direttori delle unità operative di medicina e urgenza, tutti professionisti con elevata esperienza maturata in realtà ospedaliere più grandi delle nostre, impreziosisce di certo l’Azienda sanitaria provinciale. La Direzione strategica si complimenta con i neo-primari e assicura che si impegnerà costantemente insieme a loro per potenziare e ammodernare le strutture oggi esistenti al fine di offrire un servizio sempre migliore ai pazienti non solo nelle aree d’urgenza ospedaliere ma anche sul territorio, vero filtro dei pronto soccorso”.