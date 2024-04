Reparti di Pronto soccorso in affanno e senza personale: in arrivo 11 nuovi medici

Reparti di Pronto soccorso degli ospedali dell'Agrigentino in sofferenza, a distanza di un anno primo via libera al bando per l'individuazione di 11 nuovi dirigenti medici.

Il primo "ok" a 17 delle decine di proposte giunte, è arrivato nei giorni scorsi da parte degli uffici dell'Asp, chiudendo una lunga vicenda burocratica iniziata nel marzo del 2023, quando venne pubblicato uno dei tanti atti di ricerca di personale.

L'azione dell'Azienda, negli ultimi due anni, da quando "l'emergenza Pronto soccorso" è esplosa soprattutto ad Agrigento, è stata finalizzata, dicono gli atti, a "garantire la costante erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la funzionalità corretta dei servizi sanitari". Per fare questo, oltre a diversi bandi pubblicati, che hanno avuto esiti non sempre fortunati, l'Asp ha proceduto ad affidare a fine gennaio degli incarichi a liberi professionisti a tempo determinato.

Si tratta, nel dettaglio, di 10 medici che sono stati adesso prorogati fino al 30 aprile sempre per garantire una risposta alla richiesta del territorio.

Intanto una novità significativa si registra sul sito on line dell'Asp di Agrigento: dopo mesi di malfunzionamento è tornato operativo il monitoraggio in tempo reale delle persone presenti nei Pronto soccorso della provincia.

Secondo i dati disponibili alle 14 di oggi, 1 aprile, al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" ci sono al momento 32 persone (1 codice rosso, 13 gialli e 13 verdi oltre 5 codici azzurri), a quello del "Barone Lombardo" 8 persone (6 codici gialli e 2 verdi); al "Giovanni Paolo II 10 pazienti (4 codici gialli, 5 verdi e uno azzurro), così come al "San Giacomo d'Altopasso) (con un codice arancione, 6 gialli e 3 verdi). 6 pazienti invece a Ribera, di cui 5 codici gialli e un codice azzurro.