Licata, sedicenne dice di essere caduto: ma per i medici dell'ospedale ha un proiettile in testa

Un sedicenne di Licata è andato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una piccola ferita alla tempia e con forte mal di testa. Pare abbia riferito di essere caduto. Ma quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali si sono resi conto che il minorenne aveva un corpo estraneo in testa, che secondo loro potrebbe essere un proiettile di circa 7 millimetri. Non è escluso proveniente da una pistola ad aria compressa.

Accertata l'emorragia, dall'ospedale di Licata il ragazzo è stato trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta dove, dopo ulteriori esami, i medici del reparto di Neurochirurgia pare che non siano così sicuri che si tratti di un proiettile. E lo stanno monitorando di continuo. Potrebbe anche trattarsi - ma anche su questo non ci sono certezze sanitarie - di un frammento di osso dovuto davvero ad una caduta. I medici di Neurochirurgia dell'ospedale di Caltanissetta, di fatto, non azzardano nessuna ipotesi e smentiscono che si stia predisponendo un intervento chirurgico per il giovane.

L'adolescente si trova sotto osservazione in prognosi riservata.

Le indagini

Già ieri sera, dal San Giacomo d'Altopasso è stata avvisata la polizia e all'ospedale si sono precipitati gli agenti del commissariato cittadino. E' fitto il riserbo degli investigatori che non lasciano trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni su quanto sia accaduto. Un mistero al momento. Anche perché il minorenne ha riferito d'aver sbattuto la tempia cadendo. E inizialmente anche i medici di Licata, che lo vedevano in piedi e cosciente, gli avevano creduto. Poi, quando ha iniziato a star male, fatti gli accertamenti strumentali è stato trovato il "corpo estraneo" nella testa. Spetterà adesso ai poliziotti del commissariato di Licata capire e ricostruire cosa sia accaduto al minorenne.

(Articolo in aggiornamento)

Articolo modificato alle ore 11.23 // Aggiunti particolari sulle condizioni del ragazzo