Da anni al fianco di imprenditori ed agricoltori affinché dicano no al racket: proiettile e minacce per Eugenio Di Francesco

Un proiettile e frasi non d'affetto e stima, ma d'offesa e di minacce. A finire nel mirino dei balordi il vice presidente regionale di Rete per la legalità Sicilia Eugenio Di Francesco, originario di Riesi, ma in prima linea - contro la criminalità organizzata di stampo mafioso - anche a Canicattì e in altri Comuni dell'Agrigentino come Licata.

Di Francesco, di recente, oltre ad essersi mobilitato per aiutare concretamente gli imprenditori vittime del racket, ha ingaggiato una vera e propria battaglia in favore di tutti quegli agricoltori che, soprattutto nell'area Canicattinese, continuano a vedersi radere al suolo i vigneti. "Non abbiate paura di parlare, di denunciare. Questa è 'mafia bianca' che tende a minare l'economia del singolo per accrescere quella dei 'porci grossi'. Noi ci siamo, lo Stato c'è! - ha detto, lanciando un appello, Eugenio Di Francesco, - . Gli strumenti per poter riprendere in mano la propria attività ci sono e sono anche forti. Noi siamo a vostra completa disposizione - aveva concluso, rivolgendosi agli imprenditori agricoli canicattinesi, il presidente dell'associazione antiracket - per tutelare la vostra vita e il vostro futuro. Abbiamo questo muro di omertà! Costruiamo ponti di dialogo e confronto per vincere questa battaglia".

Sempre nell'Agrigentino, il vice presidente regionale di Rete per la legalità Sicilia oltre a portare avanti iniziative di sensibilizzazione e crescita culturale antimafia come il "Normality day" è stato il promotore dell'iniziativa di ribellione che lo scorso anno s'è tenuta a Canicattì: adesivi con la scritta "No usura", "No racket" comparvero sulle vetrine di tutti i negozi di Canicattì. L'associazione "Sos racket" si mosse con il supporto dei carabinieri della compagnia di Canicattì e del comando provinciale di Agrigento. Tutte le attività che dopo il Covid avevano riaperto i battenti avevano avuto bisogno di soldi, ed ecco che c'era stata, e c'è ancora, la rinascita dell'usura.

Delle indagini sull'intimidazione subita - è trascorso un po' di tempo ormai, ma la notizia è trapelata solo negli ultimi giorni - da Eugenio Di Francesco, sulla quale c'è stato appunto silenzio categorico, si sono occupati, e continuano ancora ad occuparsene, i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta.