Progetto “Strade sicure”, targa di riconoscimento al colonnello Lorenzo Mangia

Targa di riconoscimento per il Raggruppamento 5 Sicilia, diretto dal colonnello Lorenzo Mangia, per il progetto “Strade sicure” dedicato alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e le autorità locali. La cerimonia si è svolta al Comune di Agrigento con la consegna da parte del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore alla Polizia municipale Carmelo Cantone.

Il riconoscimento è stato conferito “per l'eccezionale lavoro”. Il sindaco Miccichè, ha ringraziato il colonnello Mangia e il Raggruppamento 5 Sicilia “per la sorveglianza del territorio, con tangibili ed eccellenti risultati, frutto di impegno e responsabilità nel servizio che ha reso evidente e concreta la presenza dello Stato, rendendo così Agrigento un posto più sicuro. Siamo certi – ha concluso il sindaco - che in futuro avremo nuovamente modo di incontrarci e lavorare fianco a fianco, come in questi mesi, per il bene comune”.

“La loro presenza - ha aggiunto l’assessore Cantone - ha garantito un prezioso supporto alle autorità locali contribuendo a rafforzare le misure di sicurezza e a mantenere l'ordine pubblico nel territorio”.