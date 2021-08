Perriera, in arrivo un'area giochi per bambini e un parcheggio

Il quartiere della Perriera avrà un nuovo parco giochi per bambini. A deliberare la presa d'atto del progetto esecutivo di variante è stata la giunta comunale. Verranno realizzati un’area attrezzata a parco giochi e un parcheggio in via Leonardo Sciascia.

“Il quartiere della Perriera – dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Urbanistica Fabio Leonte – si arricchirà così di un altro spazio dedicato ai bambini. L’opera sarà realizzata dalla ditta Curreri, così come proposto dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici e Urbanistica nel 2011. Dopo dieci anni, dunque, un parco giochi vedrà la luce in città”.