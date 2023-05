La città avrà il suo porto antico: entro il 2025 la fine dei lavori di riqualificazione nella foce del fiume Akragas

Prevista l'apertura del museo del mare che accoglierà non solo reperti archeologici ma anche modelli in scala delle navi greche che, da quell'approdo, hanno fatto di Akragas quella che Pindaro descriveva come “la più bella città fra i mortali”