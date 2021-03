Progetto "Qualità dell'abitare", ok per Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare. La Regione siciliana ha sposato il progetto dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa. Infatti, la giunta regionale ha approvato l’idea progettuale dei tre enti agrigentini che prevede il riassetto dei rispettivi centri urbani, con una richiesta di finanziamento complessiva di 15 milioni di euro.

A darne comunicazione ai sindaci, Carmelo D’Angelo di Ravanusa, Pino Galanti di Licata e Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, al termine della riunione di governo, è lo stesso Assessore alle Infrastrutture, on. Marco Falcone.

La Regione, quindi, ha sposato l’idea progettuale dei tre comuni e presenterà la richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture. Ogni regione, anche come soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni, può presentare tre progetti e per uno di essi, la Regione Siciliana ha deliberato l’iniziativa presentata dai Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa, con quest’ultima capofila del progetto, che si sono messi insieme per presentare una proposta progettuale al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico e migliorare la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Se il ministero finanzierà l’intervento, in ognuno dei tre Comuni potranno essere spesi 5 milioni di euro per il riassetto delle aree individuate nel centro storico.

“Ringrazio l’on. Marco Falcone e l’intera giunta di governo con il Presidente Musumeci - ha dichiarato il primo cittadino di Ravanusa – per avere creduto nella proposta progettuale dei nostri comuni per partecipare al programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Avere il sigillo della Regione Siciliana sul nostro progetto è per noi motivo di orgoglio” ha continuato Carmelo D’Angelo “perché dà maggiore forza alla sinergia avviata dai nostri tre comuni e perché crediamo che questa sia una occasione importante data dal Ministero delle Infrastrutture per il recupero

e la riqualificazione dei nostri centri urbani. L’interlocuzione istituzionale con il vice ministro Cancelleri - ha concluso il Sindaco di Ravanusa - ed il bando del ministero delle infrastrutture hanno permesso una sinergia territoriale che auspichiamo porti i suoi frutti per la crescita di questo angolo di Sicilia con questa ed altre future collaborazioni”.

“I sindaci di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa hanno guardato lontano - ha dichiarato Pino Galanti - perché hanno messo da parte egoismi e campanilismi ed hanno fatto squadra associandosi. Con questo progetto si potrà raggiungere - ha continuato il primo cittadino licatese – un obbiettivo insperato importantissimo che permetterà ai tre Comuni di attuare i progetti di rinnovamento di alcuni quartieri della città. La squadra è sempre vincente rispetto all’individualismo".

“La dimostrazione che quando i territori - ha dichiarato Stefano Castellino - fanno asse e lavorano insieme all'unisono, nell'interesse delle proprie comunità, si possono raggiungere risultati ragguardevoli. Ringrazio il Presidente Musumeci, l'Assessore Marco Falcone e tutto il Governo Regionale - ha continuato il Sindaco di Palma di Montechiaro - per il loro sostegno, essenziale e fondamentale per il raggiungimento del finanziamento, grazie al Sottosegretario On. Giancarlo Cancelleri per la sua disponibilità e la sua attenzione mostrata per i nostri territori. Ringrazio il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo e il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti - ha concluso il primo cittadino della città del gattopardo - per il lavoro svolto insieme al sottoscritto, nella consapevolezza che questo rappresenti un traguardo importante".