Monte Bonifacio a rischio crollo, via a progetto di messa in sicurezza 

Sarà messo in sicurezza dalla Regione siciliana, attraverso il proprio ufficio contro il dissesto idrogeologico, il costone roccioso di contrada Bonifacio a Montallegro, teatro tre anni fa di una grave caduta di massi.

Al momento siamo ancora nella fase della progettazione esecutiva dell'intervento, con un importo complessivo di novantamila euro. Un passaggio comunque indispensabile per l’intervento di consolidamento vero e proprio. Il versante interessato è quello orientale di monte Bonifacio e il pericolo riguarda non solo le sottostanti via Calvario e via Liborio Bonifacio, ma anche le due scuole vicine, la materna e la scuola elementare, vari edifici privati e la strada statale 115 sulla quale sono cadute grosse pietre rimosse prontamente per ripristinare i collegamenti.

Il progetto prevede la stabilizzazione del pendio mediante il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi instabili, oltre alla pulizia generale. Verranno altresì collocate reti paramassi metalliche a doppia torsione con maglie di tipo esagonale abbinate a pannelli in fune di acciaio zincato e a barre metalliche. Si procederà infine con l’imbracatura e il blocco dei massi pericolanti.